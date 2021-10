MN - Trevisani sul rinnovo di Kessie: "Se il Milan non si è fatto prendere per la gola da Gigio e Calha farà lo stesso con lui"

Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, intervistato da MilanNews.it, ha commentato così la questione rinnovi di contratto al Milan: "Ho poco da insegnare in merito di rinnovi alla dirigenza del Milan, che ha fatto dei capolavori con Donnarumma e Calhanoglu. Ha visto che Brahim Diaz era forte e ha salutato Calhanoglu, ha visto che poteva prendere Maignan e ha preso una decisione difficile sui ripensamenti di Donnarumma. Credo che Massara, Maldini e tutta la dirigenza sappiano esattamente cosa fare. Non penso che il Milan non sappia trovare delle eventuali alternative a Ibrahimovic e Kessié. Questo Milan può andare avanti anche senza Ibra. Non perché non sia importante, credo che sia fondamentale, ma la squadra ha dimostrato di poter correre anche senza di lui, a differenza di meno di un anno fa. Su Kessié il discorso è diverso, credo che se la dirigenza non si sia fatta prendere per la gola da Donnarumma e Calhanoglu lo stesso farà con lui".