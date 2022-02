MN - Virdis su Ibra: "È sempre fondamentale, sia dentro che fuori dal campo"

MilanNews.it

Pietro Paolo Virdis, ex giocatore del Milan e dell'Udinese, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su Ibrahimovic: "Ho sempre pensato che sia fondamentale, è uno stimolo per tutti sia in campo che fuori. Lui ha visto crescere questa squadra, con i giocatori che hanno dimostrato di essere giocatori da Milan anche grazie alla mentalità che Zlatan ha impostato".