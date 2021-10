Mondiale ogni 2 anni, Lloris: "Sono cresciuto aspettandone quattro..."

Hugo Lloris, portiere della Francia, si è così espresso in conferenza stampa sull'idea di far disputare il Mondiale ogni due anni, progetto portato avanti dalla FIFA: "Non ho tutti i dettagli per valutare e decidere. Ma per me un Mondiale deve conservare le sue caratteristiche "rare", e quindi deve giocarsi ogni quattro anni. Sono cresciuto aspettando il Mondiale ogni quattro anni; se le cose devono cambiare, bisogna andare nella direzione del calcio e dei giocatori. Ma sono le autorità a prendere queste decisioni"