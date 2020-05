Morace: "Mi concentrerei sulla prossima stagione. No alla Serie A allargata"

Intervistata da Tuttosport, l'ex allenatrice del Milan femminile Carolina Morace ha parlato della ripartenza del calcio. Queste le sue parole: "Che cos’è che non riusciamo a capire del fatto che l’aspetto più importante sia la salute delle giocatrici? Serve la ripartenza sicura, solo se ci sono le condizioni. A allargata? Assolutamente no. Lo abbiamo detto prima che abbiamo in Italia un numero di tesserate minore degli altri campionati. E dovremmo avere più squadre di Serie A rispetto a Inghilterra, Francia, Spagna e Germania? Così rischiamo solo di abbassare la qualità. Invece noi dobbiamo offrire il miglior spettacolo possibile per essere più competitivi e avere maggiore appeal".