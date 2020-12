Moratti: "Lotta scudetto? Per ora il Milan lo merita di più dell'Inter. Stanno facendo qualcosa di eccezionale"

Intervenuto ai microfoni de 'Il Giornale' l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato della lotta scudetto. Queste le sue parole: "Se l’Inter può vincerlo? Potrebbe, ma bisogna ancora vedere tante cose. Per ora il Milan lo merita di più per quanto fatto vedere in campo fino ad ora ma poi c’è anche la Juventus che potrebbe risalire e anche le altre mi sembrano agguerrite. L’Inter la vedo bene e favorita per la vittoria finale ma deve ancora alzare il livello di gioco. Il Milan? Penso che in pochi se l’aspettassero. Devo fare i miei più grandi complimenti alla società, a Pioli, ai giocatori che stanno facendo davvero qualcosa di eccezionale. Pensavo che con l’assenza di Ibrahimovic avrebbero perso qualcosa e invece hanno colto risultati anche senza di lui. Meritano di essere in testa”.