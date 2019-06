Mourinho: "Cerco progetto invitante, club che punti su di me per creare condizioni vincenti"

Dopo cinque mesi dall'esonero dal Manchester United, José Mourinho parla in una lunga intervista esclusiva ai colleghi di Eleven Sports PT. Questo, in particolare, un lungo passaggio sul suo desiderio di tornare in campo ed il tipo di progetto che sta cercando: "Ho approfittato della pausa negli ultimi cinque mesi per progettare il futuro, magari migliorare il mio staff e dare una nuova dimensione a me stesso in ottica lavorativa. Ho vinto rimanendo sempre me stesso, ora però voglio mettermi in gioco. Logico, mi piacerebbe vincere un campionato diverso dopo averlo fatto in quattro paesi, o magari alzare una Champions con un terzo club. Questo è ciò che mi piacerebbe, ma credo che andrò da chi riuscirà ad offrirmi un progetto invitante. Che non significa vincente. Mi spiego meglio. Se un club chiama e mi dice che al momento non ci sono le condizioni per alzare titoli, ma punta su di me per ricrearle, allora lì potrei accettare. Andrò dove sarò felice, dove potrò essere felice. È un diritto che ho guadagnato sul campo quello di scegliere dove andare".

Mourinho ha ancora fame di calcio? "Sono lontano dai campi da 5 mesi e ho voglia di tornare. Non ho sofferto perché ho il controllo di ogni mia emozione, ma allenare è sicuramente una parte importante della mia vita. E naturalmente mi manca farlo".