Nesta: "Sono un allenatore giovane. Da dove riparto? Vedremo nei prossimi giorni"

Alessandro Nesta, intervistato dopo la sconfitta ai playoff contro il Verona, si è espresso in questo modo in relazione al futuro: "Ora rientriamo a Perugia, nei prossimi giorni parliamo con la società e vediamo. - Riporta calciogrifo.it - Rimpianti per la stagione? Sono un allenatore giovane che deve mettere a posto delle cose, qualcosa ho lasciato sicuramente. Da domani rivedrò il percorso, oggi mi sento un allenatore di calcio grazie al Perugia, appena avrò messo a posto le mie cose farò un esame e ripartirò alla grande. Dove? Domani o dopodomani ve lo dico”.