Novellino sulla corsa scudetto: "Inter ancora in vantaggio, ma occhio a Milan e Napoli"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Walter Novellino, ex giocatore rossonero, ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato anche della corsa scudetto tra Milan, Inter e Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: "Chi vincerà il campionato? L’Inter è ancora in vantaggio. Ma non escluderei neppure il Milan e il Napoli".