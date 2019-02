Oddo sull'amichevole contro il Liverpool: "Calcio sempre stato vicino alla beneficenza, in particolar modo il Milan con la sua fondazione"

Intervistato da Milan Tv, Massimo Oddo ha parlato così dell'amichevole di beneficenza in cui le glorie del Milan affronteranno il Liverpool: "Rivedrò tutti i miei compagni ma conta la beneficenza, anche se non ti nascondo che vorremo vincere per aggiudicarci la bella dopo una sconfitta e una vittoria nelle finali. Ho visto le liste dei convocati, siamo stati più intelligenti noi perché siamo in 30 credo e faremo cambi volanti per chi è più stanco (ride, ndr). Il mondo del calcio è sempre stato vicino alla beneficenza, in particolar modo il Milan con la sua fondazione. Passeremo giorno piacevoli tutti insieme".