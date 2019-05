Ordine: "La società avrebbe dovuto sostenere di più Gattuso. Ai tempi di Berlusconi..."

Presente negli studi di Milan TV per 'L'Inferno del Lunedì', Franco Ordine ha parlato così dei rapporti fra società rossonera e Gattuso: "Di fronte ad una figura come quella di Gattuso, che non ha alle spalle una carriera ricca di trofei, nei momenti difficili forse serviva sorreggere ed aiutarlo maggiormente da parte della società. Per un insieme di fattori, il Milan si è spesso indebolito da solo. Anche il Milan di Berlusconi subiva qualche cortocircuito ogni tanto, ma con delle scosse o delle prese di posizioni ferme tutto tornava in ordine".