Padovan: "La gara con la Sampdoria sarà una partita importante per il Milan"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport della gara tra Sampdoria e Milan, in programma questa sera. Queste le sue parole: "Queste partite sono molto importanti per il Milan perchè rappresentano sempre step importanti. Da primo della classe può solo che migliorare il proprio rendimento, cercando di sfruttare i risultati del pomeriggio. Il Milan non può e non deve perdere a Genova ma non sarà una gara rfacile"