Padovan su Pobega: "Se fossi il Milan lo tratterrei in rosa per farlo giocare"

Giancarlo Padovan, giornalista e opinionista, si è così espresso a SkySport su Pobega: "La Nazionale di Mancini ci insegna che anche se i giocatori non avevano una grande esperienza internazionale hanno saputo farsi rispettare arrivando ad un traguardo straordinario. Io non conosco bene Pobega, ma se fossi il Milan lo tratterrei in rosa per farlo giocare; certamente in quella zona del campo sono tanti, magari inserendolo quando si può. È più formativo andare a giocare altrove se ti conquisti il posto da titolare