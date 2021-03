Padovan: "Un buon risultato stasera per il Milan potrebbe essere una spinta per il finale di campionato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan non è calato come l'eliminazione potrebbe fare pensare. Non abbiamo visto uno United dominante ma il Milan non ha più i movimenti naturali di prima. Trova con difficoltà la porta. Un buon risultato stasera potrebbe essere una grande spinta per il finale di campionato"