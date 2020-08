Paganin: "Sarei stato curioso di vedere Rangnick al Milan, ma..."

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato così del mancato arrivo di Rangnick al Milan: "Sarebbe stato curioso, per quello che è stato il risultato del Lipsia. Ma è difficilmente traslabile al Milan, perché fare una sorta di U23 sarebbe impossibile. Perché sono diverse le storie. Dopo anni di progetti sbagliati, non si poteva chiedere pazienza ai tifosi. L'idea dell club è quello di valorizzare giocatori e venderli, vedi con Haaland. E' una filosofia difficilmente esportabile quella in Italia".