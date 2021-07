Papin: "Maignan portiere fantastico. Giroud giocatore importantissimo, fa sempre gol"

L'ex rossonero Jean-Pierre Papin, intervenuto il live sul canale Twitch del Milan, ha parlato così di Mike Maignan e Olivier Giroud:

Su Maignan: “È uno dei migliori portieri che abbiamo in Francia, se il Lille è diventato campione è anche merito suo. Fa cose grandi, un po’ come Donnarumma. Si somigliano, è un portiere fantastico”.

Cosa ne pensi di Olivier Giroud, ad oggi un giocatore del Chelsea? “Olivier è un amico, per me è un giocatore importantissimo. Lui fa sempre gol, quando è in Nazionale fa gol, al Chelsea fa gol, in Champions è capace di fare 4 gol in una partita. Ma gioca poco, non me lo spiego. Quando hai un giocatore come Giroud non puoi lasciarlo in panchina”.