Papin:  "Pioli è l'uomo giusto per il Milan. Lo ha riportato ai vertici e ha alzato il livello di tanti elementi"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Jean Pierre Papin ha parlato del lavoro di Pioli. Queste le sue parole: "Pioli è l'uomo giusto per il Milan. Lo ha riportato ai vertici e ha alzato il livello di tanti elementi della rosa, penso a Kessie. A Pioli non resta che vincere, ma per quello occorrono tempo e pazienza".