Paquetà: "Sensazione unica essere allenato da Gattuso, mi ha accolto molto bene. Ruolo? A centrocampo"

Durante la sua presentazione ufficiale a Casa Milan, Lucas Paquetà ha parlato così di Rino Gattuso e del suo ruolo: "Senza dubbio Gattuso è stato un grande giocatore, che quando giocavo alla Play Station avevo nella mia squadra in Brasile. Oggi sono allenato da lui. E' una sensazione unica. Mi ha accolto molto bene e mi ha lasciato molta tranquillità per farmi rendere al meglio. Ruolo? La posizione in cui vorrei stare più volentieri è a centrocampo, ma ho fatto anche ruoli d'attacco. Voglio essere nella posizione utile per la squadra e dove deciderà l'allenatore".