Parolo: "Derby? Se non vincerà, il Milan dovrà guardarsi alle spalle"

Dalle colonne di Tuttosport, Marco Parolo ha parlato del big match tra Inter e Milan: "Derby spartiacque? Condivido in pieno l’analisi di Pioli, al solito lucidissima: se il Milan vincerà, può lottare veramente per lo scudetto; altrimenti dovrà iniziare a guardare alle spalle. Mi affascina il duello tra Dumfries e Theo Hernandez per quanto è cresciuto l’olandese e per quanto Theo sia l’arma spacca-partite del Milan. È una partita da tripla. Se devo guardare al bene del campionato, direi Milan. Se penso a quanto mi ha dato Inzaghi negli ultimi cinque anni, direi Inter perché Simone è avanti e merita di vincere il primo scudetto da allenatore".