Pascali a MTV: "Con Pioli cambio di mentalità, stupito da questo Milan"

Il difensore ex Kilmarnock Manuel Pascali ha parlato così dei rossoneri a Milan TV nel pre partita di Celtic-Milan: “Sono rimasto molto colpito dall’atteggiamento super propositivo nel derby. Con Pioli ho visto questo cambio di mentalità, un Milan che gioca sulle ali dell’entusiasmo. Ho visto veramente grandi cose da parte del Milan che ha messo in difficoltà l’Inter con i tre davanti. Ibra ha fatto reparto da solo, ha messo in difficoltà de Vrij. Leao ha messo in mostra i problemi che anche un difensore forte come D’Ambrosio può avere. Mi aspetto che i due quinti del Celtic si abbassino molto per non lasciare da soli i difensori contro gli attaccanti del Milan. Il Milan negli spazi è devastante. Sono rimasto sorpreso dalla crescita di Kessie, fa reparto da solo, ha strapotere fisico. Bisogna stare attenti a non scoprirsi troppo, i due centravanti non molleranno facilmente. Il fatto di avere un Celtic Park vuoto può fare molto. Mi aspetto una grande prova in linea di quelle che sta offrendo il Milan”.