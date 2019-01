Pastorello a Sky: "Carrasco tolto dal mercato. Verificati alcuni interessi in Italia ma niente di più"

L'agente di mercato e intermediario per la trattativa per Carrasco, Federico Pastorello, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così dell'interesse del Milan e della possibilità di un ritorno in Italia dell'ex Atletico Madrid: "Nella realtà non c'è mai stata una trattativa. Si stavano verificando alcune possibilità in Italia con il suo agente. Abbiamo verificato alcuni interessi ma non si è mai andati oltre a questo. Il giocatore è stato tolto dal mercato e non è stato possibile fare nulla. Sarà magari per l'estate".