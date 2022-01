Pecci: "Tonali può diventare il nuovo Kessie"

Dalle pagine del Corriere dello Sport, Eraldo Pecci ha parlato così di Tonali e Locatelli: “Quello che si avvicina di più alla mia idea di regista è lo juventino, anche se non è proprio un regista tipico. Ora però il vento è a favore del milanista che con Pioli ha trovato la sua dimensione. Per me Tonali può diventare il nuovo Kessie, anche se, come Locatelli, è capace di mettere la palla giusta nel punto giusto. Ma il ruolo del regista è un’altra cosa, è il giocatore che deve assistere la squadra in ogni momento della partita”.