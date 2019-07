Pellegatti: "Cessione Cutrone? Questione tecnica, Giampaolo non era molto convinto di Patrick"

Intervenuto a Radio Sportiva, Carlo Pellegatti ha rilasciato queste parole su Patrick Cutrone: "Il Milan purtroppo doveva fare una cessione dolorosa ed ha optato per lui. Lo ha fatto più che altro per una questione tecnica, dato che Giampaolo non era molto convinto di lui. Gattuso non l'ha mai inserito titolare, nonostante le condizioni non eccelse di Piatek. Forse quello che imputano al giocatore è una non crescita tecnica".