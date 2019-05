Pellegatti: "Con Ibra saremmo arrivati in Champions, è stato un errore non riprenderlo"

Intervenuto a Radio Sportiva, Carlo Pellegatti ha rilasciato queste parole sul Milan: "In questa situazione si va a vedere dove si è persa l'occasione per andare in Champions, ognuno dice la sua ma secondo me quel gol del Parma a 4 minuti dalla fine è decisivo. Ieri è 'l'ultimo giorno del vecchio mondo', come il titolo del libro. Adesso vediamo quali saranno le prime mosse di Gazidis. Prima aveva la filosofia del club ricco. Io non mi rassegno, dispiace che le colpe delle precedenti gestioni vadano su questa che vuol investire ma non può. Leonardo? Dopo l'arrivo di Gazidis è depotenziato. Secondo me quest'anno con Ibra saremmo arrivati in Champions, è stato un errore non riprenderlo".