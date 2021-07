Pellegatti: "Il Milan punterà ad avere Dalot a condizioni favorevoli"

Carlo Pellegatti, intervenuto nelle trasmissioni di Telelombardia, ha parlato di Diogo Dalot. Pellegatti ha dichiarato: “Parliamo di Diogo Dalot, il portoghese del Mancester United. Il Milan non ha fatto cifre, si tratta di parlare e discutere con il suo club. Il Milan chiede un prestito oneroso e qualcuno parla di 4-5 milioni di euro, ma al Milan non è stata fatta ancora nessuna richiesta. E poi si parlerà del diritto di riscatto, con una cifra ancora da concordare. Il Milan punterà ovviamente ad una cifra non esorbitante.”