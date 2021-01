Pellegatti: "Rinnovo Calhanoglu, c'è ottimismo. Su Simakan e Tomori..."

"L'incontro di ieri con l'agente di Calhanoglu è stato positivo, sembra che le parti siano più vicine e quindi c'è ottimismo di trovare presto un accordo. Per quanto riguarda il mercato in difesa, entro 48 ore verranno valutate le condizioni di Simakan che dovrebbe restare fuori per due mesi, quindi il suo eventuale arrivo sarebbe un investimento per il futuro. I rossoneri hanno però bisogno di un difensore e per questo è caldo il nome di Tomori che il Chelsea non vuole cedere, ma che sarebbe disposto a dare in prestito per sei mesi".