Pellegatti sull'infortunio di Ballo-Touré: "Può esserci un equivoco sul termine 'baquille'"

Il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul suo canale Youtube sull'infortunio di Ballo-Touré: "Non si sa ancora nulla, ma si ventila l'ipotesi seguente. In francese il termine 'stampella' si dice 'baquille' e il ct del Senegal ha parlato di 'baquille', tradotto poi con 'stampella'. La parola 'baquille', però, in francese significa anche 'il colpo della vecchia', cioè anche quando il ginocchio ti va proprio sul muscolo causando un dolore atroce. Può essere un colpo doloroso, o leggermente rompere una fibra, o causare un ematoma. Aspettiamo, dunque, a dare Ballo-Touré fuori per tanto tempo".