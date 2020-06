Perinetti: "Gattuso rimpianto Milan. Si profila l'ennesimo ribaltone nel club rossonero"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l’ex dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato così di Rino Gattuso, allenatore del Napoli: "Ha ripetuto quanto di positivo fatto già al Milan dove non avevano ritenuto sufficiente il suo lavoro. Ha rivitalizzato i calciatori che oggi non parlano più di lasciare il Napoli, ha fatto un grande lavoro. Non è solo carattere e temperamento, ma anche un ottimo allenatore. E ha migliorato le convinzioni di Insigne, Mertens e altri. Se è un rimpianto per il Milan? Visto come sta rispondendo in un ambiente diverso da quello che ha frequentato per anni probabilmente si. Gli andava data un’altra chance. Non è stato fatto. E il Milan continua a sperimentare. Si profila un ennesimo ribaltone, bisognerà vedere che risultati potranno dare persone che arrivano da fuori che pur conoscendo il calcio dovranno confrontarsi con dinamiche differenti".