Petrucci sulla Superleague: "Son tutti bravi a dire che certe squadre non partecipino ma se hanno firmato non possono essere fermate"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il presidente della federazione basket Petrucci ha parlato della Superleague. Queste le sue parole: "Non ci sono le leggi per impedire una lega privata, è successo anche da noi nel basket e anche da noi volevano impedire ai giocatori di giocare in nazionale, poi che fai? Non convochi i migliori? Che fai? Son tutti bravi a dire che non vuoi che partecipino, son belle parole, poi che fai? Vai a fermare Armani nel basket o la Juve nel calcio? Bisogna vedere se le leggi europee lo permettono o no. Quando l'Armani firmò per 10 anni di partecipazione in Eurolega non potemmo fermarli. Se hanno firmato, come possiamo fermarli? Nel nostro caso è l'NBA che ci concede i giocatori. Dovemmo firmare un'assicurazione di 450'000 dollari per avere Gallinari per 28 giorni E' una filosofia diversa con questi organismi privati.