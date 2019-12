Piatek a MTV: "Champions? Tutto è possibile nel calcio"

Krzysztof Piatek ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del bomber polacco al canale ufficiale del club.

Sull'abbraccio con Pioli al termine di Bologna-Milan: "Mister Pioli è sempre positivo. Abbiamo tanti giocatori giovani e lui per noi è molto importante. Contro il Bologna abbiamo gestito molto bene il possesso palla, sia difensivamente che offensivamente. E' stata una grande partita".

Se pensa all'Europeo con la Polonia: "Sì, all'Europeo ci penso. Ora, però, sono al Milan: abbiamo tante partite importanti da giocare e conta solo questo".

Se sogna di giocare la Champions con il Milan: "Tanti giocatori qui sognano di giocare la Champions League con il Milan, ma ora dobbiamo rimanere concentrati sulle prossime sfide e mantenere lo stesso ritmo visto contro il Bologna. Poi vediamo, tutto è possibile nel calcio".

Sul gol a cui è più legato: "Quello segnato contro il Chievo Verona nella scorsa stagione: non fu bellissimo, ma molto importante, perchè ci aiutò a vincere una partita molto difficile che era ferma sull'1-1. Ho segnato il nostro secondo gol e abbiamo vinto".

Sugli argomenti di discussione con la moglie Paulina: "Parliamo di tutto: di calcio, di cibo, di cibo salutare, di salute, delle nostre vite. E' mia moglie".

Sulla gara contro il Sassuolo: "Vogliamo vincere contro il Sassuolo, perchè sappiamo quanto sia una giornata importante per i tifosi e per il club: faremo di tutto per portare a casa questi tre punti".

Sulle sensazioni dopo due vittorie: "Sensazioni positive. Per la prima volta in stagione abbiamo vinto due partite di fila. Nell'ultima sfida ho segnato, è stato molto importante per me aiutare la squadra. Penso che d'ora in poi andrà sempre meglio".