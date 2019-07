Piatek: "Nato per segnare. Ho fatto grandi cose nel primo anno in Italia"

Nel corso dell'intervista rilasciata ad ESPN, Krzysztof Piatek ha parlato anche dell'autostima personale: "Mi aspetto sempre molto da me, sono felice di essere arrivato in Serie A e di aver segnato tanto sia con il Genoa che con il Milan. Credo di essere nato per segnare - ha aggiunto il polacco - farlo nel campionato italiano è sempre molto difficile. Quando sono arrivato in Serie A il mio obiettivo era far vedere fin da subito grandi cose e credo di esserci riuscito".