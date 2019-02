Piatek su Paquetà: "Ho un ottimo rapporto con lui, sa come mi piace essere servito. Ha una tecnica incredibile"

Krzysztof Piatek, ai microfoni di Przeglad Sportowy, ha parlato di Paquetà: "Abbiamo un gran rapporto sia in campo che fuori. Sa sempre come mi piace essere servito. Anche io chiedo a lui come piace giocare. Paquetà ha delle capacità tecniche incredibili. Parliamo molto spesso, perchè è fondamentale una buona intesa. Se gli esperti dicono che grazie a noi il gioco del Milan è diventato più creativo io non posso che esserne contento, ma non dimenticate che non siamo solo io e lui sul campo. SI è sempre in undici e ognuno lavora per la squadra. Io aiuto anche nella fase difensiva, cooperando con i miei colleghi. E cerco di sfruttare degli ottimi passaggi come quello fatto da Rodriguez contro l'Atalanta. Siamo una squadra giovane, creativa e tecnicamente avanzata. Dobbiamo sfruttare il momento a nostro vantaggio, vogliamo giocare la Champions League e andare il più lontano possibile in Coppa Italia".