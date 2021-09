Pioli a DAZN: "Quest'anno siamo più forti con i nostri tifosi. Ibra e Giroud? Non so per sabato..."

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Milan-Venezia: "Non dobbiamo essere frenetici. Sbloccare la partita era molto importante, sapendo di evitare la difesa sotto palla del Venezia e di lanciare le nostre ripartenze. Secondo me abbiamo giocato con la giusta intensità e la giusta determinazione, affronatndo la partita con serietà".

Su Brahim e Tonali: "Mi aspetto tanto dai miei giocatori. Sapevo che il lavoro di continuità e disponibilità dell'anno scorso avrebbe dato i suoi frutti; sono ragazzi di qualità e di talento ed è normale che, prima o poi, sarebbero arrivati a determinati livelli".

Sulla crescita della squadra: "La cosa in più quest'anno è che siamo più forti con i tifosi: ci stanno dando una forza, un supporto in più che l'annos corso non avevamo. Il nostro obiettivo è migliorare i risultati casalinghi della scorsa stagione e con l'aiuto dei nostri tifosi spero che ci potremmo riuscire".

Su Kalulu: "Sta facendo molto bene, è cresciuto anche lui tanto. Sta giocando con la nazionale U21. Ha delle buone qaualiutà, una grande fisicità, deve lavorare su alcune letture. Sono molto contento anche di Ballo-Touré e Gabbia che si sono fatti trovare pronti".

Sulla prestazione tattica: "Nel primo tempo abbiamo trovato poco spazio con due trequartisti, poi ne abbiamo aggiunto un altro stringendo le maglie difensive del Venezia e trovando più spazio per aprire. Pensavamo di trovare più spazio con due trequartisti, ma ci siamo riusciti poco; nel caso gli avversari stringano tanto, abbiamo Leao a sinistra che nell'1 vs 1 può diventare imprendibile: abbiamo le nostre situazioni. Forse nel primo tempo Bennacer poteva abbassarsi un po' di meno, però la costruzione l'avevamo preparata così, mentre nel secondo tempo abbiamo cambiato tenendo più basso Kalulu per fermare le ripartenze di Johansen".

Su Ibrahimovic e Giroud: "Stanno meglio. Speriamo di averli a disposizione, perché sappiamo che qualità, che personalità e che spessore possono dare alla squadra. Non so per sabato... speriamo".