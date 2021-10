Pioli: "A fine primo tempo gli sguardi erano quelli giusti. Bakayoko vicino al rientro"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli ha parlato della partita e dei recuperi. Queste le sue parole: "Cosa ho detto negli spogliatoi a fine primo tempo? Ho detto che bastava alzare la qualità delle giocate per poter ribaltare la partita. Gli sguardi erano quelli giusti, la reazione c’è stata. Lo stesso Krunic, Bakayoko è vicino al rientro. Più giocatori ci sono e più ci sono rotazioni e più possiamo mantenere alta la qualità della squadra. Rebic era molto dolente a fine primo tempo, ora non l’ho visto e non so dire”.