Pioli a MilanTv: "Dal punto di vista caratteriale questi ragazzi non mi deludono mai. Dobbiamo crescere"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Porto. Queste le sue parole:

Sulla partita e sulla prestazione.

"Siamo stati un po' al di sotto dei nostri standard nel primo tempo mentre abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Andare in svatntaggio ci ha un po' destabilizzato. Sarebbe stata una vittoria importante per la nostra classifica e il morale. Ci abbiamo provato ma questa è la Champions e sappiamo che è una competizione difficile"

Sulla crescita del Milan.

"Dobbiamo continuare a crescere, siamo una squadra giovane con molti ragazzi che non avevano mai giocato la Champions. Queste esperienze servono per migliorare e capire che la concentrazione e l'attitudine in campo deve essere massimale sempre in champions"

"E un periodo con tanti infortuni che mi ha impedito di far rifiatare qualche giocatore. Sono soddisfatto della risposta e della voglia dei miei giocatori. Siamo andati sotto e abbiamo provatio fino alla fine a vincere . Dal punto di vista caratteriale questi ragazzi non mi deludono mai"

Sul derby.

"Ora c'è il derby e dobbiamo recuperare bene le forze fisiche e mentale. E' una partita importante e le motivazioni non mancheranno. Dobbiamo farci trovare pronti e provare a ottenere i 3 punti"

Sui tifosi.

"I tifosi sono fantastici, non ci fanno mancare mai il supporto. Pioli is on fire è una delle emozioni più belle che ho provato nella mia carriera"