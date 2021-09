Pioli a MilanTv: "Siamo una grande squadra e la prestazione ci deve dare fiducia. Troppe chiacchiere in campo"

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Juventus-Milan. Queste le domande e le risposte:

Sul punto guadagnato a Torino.

"Siamo una grande squadra e la prestazione di oggi ci deve dare fiducia. Abbiamo regalato un gol agli avversari su una situazione assolutamemte da rivedere. E' stato un errore grave. Attraverso il gioco e l'intensità però abbiamo recuoerato la partita e questo è importante"

Sul tanto tempo perso durante la partita.

"Assolutamente sì. Poi ci chiediamo perchè quando affrontiamo certi avversari, soffriamo. 48 minuti di gioco effettivo sono troppo pochi. Troppe chiacchiere in campo, troppi minuti persi a terra. Dobbiamo migliorare anche nelle proteste. Lo dico per noi ma anche per lo spettacolo per i tifosi"

Sulle assenze e su quello che sarebbe potuto arrivare con la squadra al completo.

"Questi contrattempi mi hanno tolto la possibilità di turnare qualche giocatore. Avrei potuto avere qualche cambio più efficace in termini di caratteristiche. E' importante come si comincia la partita ma conta di più che nell'arco dei 95 minuti però che il Milan abbia creato e abbia giocato. Abbiamo giocato un'ottima partita. Ora arriva il difficile perchè dopo una settimana così importante a livello di prestigio degli avversari, ora arrivano partite più difficili da affrontare contro avversari come Venezia e Spezia"