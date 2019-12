Pioli a MTV: "Successo importante, volevamo vincere oggi. Dobbiamo essere più concreti"

Ecco le parole di Stefano Pioli dopo il successo in casa del Parma:

Sui tre punti: "Vittoria sofferta contro un avversario difficile, ma sono tre punti meritati. Volevamo vincere, è una vittoria importante, non abbiamo risolto tutti i nostri problemi, ma sono contento per i ragazzi e per i tifosi che ci hanno dato una grande mano anche oggi".

Sulla difesa: "Se la difesa lavora bene è perchè tutta la squadra fa un buon lavoro. La difesa si sta comportando bene".

Su cosa va migliorato: "Se tiri in porta 25 volte e segni solo un gol alla fine, poi rischi di non vincere. Serve essere più concreti. Dobbiamo insistere e sapere che la prossima partita sarà altrettanto complicata".