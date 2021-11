Pioli a Sky: "Domani dovremo essere concentrati e offrire una grande prestazione. Ibra sta meglio ma va gestito"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Porto. Queste le sue parole:

Che cosa ha lasciato la gara di Roma?

"Ci ha lasciato la consapevolezza che giocando in un certo modo si possono costruire situazioni vantaggiose. Questo ci dà consapevolezza anche per la partita di domani"

La partita con il Porto sarà quella del riscatto in Champions?

"Zero punti in classifica sono pochi e crediamo di meritare di più. Cercheremo insieme ai tifosi di regalarci una bella serata in Champions contro un avversario difficile"

Che avversario sarà il Porto?

"Il livello è alto e in queste partite ogni dettaglio può fare la differenza. Dovremo giocare con più concentrazione rispetto all'andata perchè il Porto tiene bene il campo ed è una grande squadra. Servirà una grande prestazione"

Sul sognare una settimana così da allenatore del Milan.

"Dal primo giorno qui a Milanello ho avuto sensazioni positive. Ho creduto sempre nel mio lavoro, nelle qualità dei giocatori e nelle proiezioni del club. Tutto il percorso che abbiamo fatto dovrà portarci a raggiungere un obbiettivo"

Sulla prestazione con il Porto.

"Domani servirà una grande prestazione. Abbiamo le qualità per farlo e domami dovremo dimostrarlo"

Su Ibrahimovic e le sue condizioni.

"Ibrahimovic sta meglio e la prestazione di Roma è stata di alto livello sia tecnico che tattico. Va gestito perchè arriva da un periodo di lunga inattività e vedremo che scelte fare"

Sulla crescita della squadra.

"Abbiamo due grandi qualità a Milanello che è il lavoro quotidiano dove i giocatori danno il massimo per continuare a crescere. Stiamo facendo grandi prestazioni ma possiamo fare ancora meglio sia individualmente. Poi siamo equilibrati, non ci esaltiamo troppo nè ci deprimiamo quando le cose non ci riescono. Questo è il percorso migliore per una squadra che sa che sta facendo bene ma che può fare ancora qualcosa in più"