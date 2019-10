Pioli: "Arrivo qui con entusiasmo e passione. Ci sono tutte le condizioni per fare bene"

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così del suo arrivo al Milan: "Arrivo qui con entusiasmo e passione. Sono convinto che possiamo fare un grande lavoro. Sono un allenatore molto esigente, ma do importanza anche ai rapporti personali. Se sono un potenziatore? Io mi adatto ai miei giocatori. Devono migliorarli individualmente per farli crescere anche come collettivo. Ci sono tutte le condizioni per fare bene, compreso l'appoggio della società. I tifosi sono esigenti, è giusto che sia così, dobbiamo essere all'altezza".