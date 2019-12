Pioli: "Bennacer può giocare mezzala. Atalanta e Castrovilli rivelazioni dell'anno"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport Stefano Pioli ha parlato di Milan ma non solo. Alla domanda sul ruolo di Bennacer e sulle possibilità di giocare mezz'ala ha risposto con un sicuro "Credo proprio di sì" mentre alla domanda sul giocatore rivelazione della stagione in corso ha replicato con il nome di Castrovilli: "E' un giocatore che conoscevo già quando allenavo la Fiorentina anche se non ho mai potuto allenarlo perché era alla Cremonese. Avevo visto in lui delle qualità ma non pensavo che potesse essere così determinante fin da subito".

Sulla squadra rivelazione dell'anno, invece, Pioli non ha dubbi: "L'Atalanta. E' un club con grande continuità, scouting e risultati incredibili come gli ottavi di Champions. E' un passaggio importante e il lavoro di Gasperini va premiato ed elogiato perché sta facendo grandi cose".