Pioli: "Calabria potrebbe rientrare in gruppo settimana prossima. Mandzukic non è al meglio, ma ci può dare tanto"

Alla vigilia del match contro il Parma, Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa di Calabria e Mandzukic: "Davide tutto quello che si è conquistato, lo ha fatto sul campo. Ha mostrato grande disponibilità e intelligenza. Spiace che sia ancora fuori, ma sta meglio e dovrebbe rientrare in gruppo settimana prossima. Mario è stato sfortunato ma è un grande uomo e un grande professionista. Non è ancora al meglio ma ci può dare tanto in queste uscite".