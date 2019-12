Il Milan aprirà il suo 2020 contro la Sampdoria (a San Siro), con in testa ancora la clamorosa disfatta con l’Atalanta. Ma come si supera una batosta come quella di Bergamo. Pioli non ha dubbi: "Con la voglia di riscatto - ha dichiarato il tecnico ai microfoni del Corriere della Sera - perché abbiamo finito il 2019 nel peggior modo possibile. Ibra ci dà un motivo in più per essere positivi".