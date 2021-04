Pioli: "Dalot esempio per tutti, sapeva che non lo avrei scelto e si è allenato al 105%"

Nel post partita di Parma-Milan mister Stefano Pioli, intervistato da Milan TV, si è complimentato con Diogo Dalot: "Sono molto contento di Dalot perché sono due giorni che sapeva che avrei scelto Kalulu, ma è un vincente perché si è allenato al 105% invece di fare la vittima. È un comportamento bellissimo e un bellissimo esempio per tutti, non avevo dubbi che sarebbe entrato bene per come si è preparato".