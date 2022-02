Pioli: "Derby importante, ma c'è ancora tantissima strada da fare"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così a MilanTV nel pre Milan-Lazio di Coppa Italia sul derby: "La partita più importante è quella che arriva. È chiaro che il derby ci ha dato tre punti ottimi per la nostra classifica. Sapevamo che dopo il derby sarebbero mancate 15 partite, 45 punti a disposizione. C’è ancora tantissima strada da fare, bisogna rimanere assolutamente concentrati per preparare al meglio questo quarto di finale di Coppa Italia che può vederci arrivare fino in fondo”.