Pioli: "Diaz può giocare a destra, è un'opzione anche a Parma"

Stefano Pioli ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su chi può essere schierato sulla fascia destra dell'attacco rossonero: "Hauge credo che la sua posizione sia a sinistra, dove rende al meglio. Non voglio mettere giocatori non nelle condizioni ideale per rendere al meglio. Diaz può giocare a destra e potrebbe essere una possibilità anche per domani".