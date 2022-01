Pioli: "Gli infortunati hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe. Tatarusanu non so se sarà a disposizione per domani"

Intervenuto ai microfoni di Mediaset alla vigilia di Milan-Genoa di Coppa Italia, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui le condizioni degli infortunati. Queste le sue parole: "Tutti coloro che sono reduci da infortunio hanno bisogno di allenarsi, ma anche di giocare per mettere minuti nelle gambe. Tatarusanu è stato fermo una settimana, non so se sarà a disposizione per domani".