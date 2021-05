Pioli: "Io sogno di notte e lavoro di giorno affinché i sogni si possano avverare"

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è stato ospite negli studi di MilanTV durante la trasmissione "Inferno del Lunedì" condotta da Mauro Suma sul suo sogno: "Il mio sogno, professionalmente parlando, è vincere qualcosa e farlo nel Milan sarebbe qualcosa di esaltante; però mi ricordo benissimo una grande intervista di Maldini nella quale diceva che il club per tornare ad essere veramente un top club deve giocare la Champions per 2-3 anni consecutivi e noi saremo solamente al primo anno l'anno prossimo. Noi dobbiamo confermarci come livello di gioco, qualità, risulatati e provare crescere: quello sarà il nostro obiettivo. Pensiamo a quanto tempo ci hanno messo i nostri rivali per vincere qualcosa. Noi dobbiamo partire con le ambizioni perché siamo il Milan. Sognare mi piace. Io sogno di notte e lavoro di giorno affinché i sogni si possano avverare. È questo che dobbiamo fare".