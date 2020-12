Pioli: "Leao deve deve sentirsi più attaccante. Saelemakers? Non lo conoscevo, me lo ha segnalato l'area tecnica"

Stefano Pioli, intevenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la crescita di Leao e Saelemaekers: ""Nessuno a 21 anni può pensare di aver già raggiunto la piena maturità calcistica. Leao deve pensare di più al gol, deve sentirsi più attaccante. Tutti i giovani possono e devono migliorare. Abbiamo una squadra di talento che può crescere molto. Stiamo facendo tanti passi in avanti, questo è importante. Saelemaekers? E' cresciuto tanto. E' arrivato con un grande atteggiamento ed è cresciuto molto. Io non lo conoscevo, l'area tecnica mi ha fatto il suo nome. L'area scouting sa trovare i giocatori giusti, poi tocca a noi farli migliorare".