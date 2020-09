Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bodo Glimt, Stefano Pioli ha parlato delle aspettative su Leao. Queste le sue parole: "Ha un potenziale incredibile, chiedo di giocare con la squadra e di fare la differenza, ha qualità per farlo. E' molto giovane ed è normale che serve tempo per entrare nei meccanismi, mi aspetto delle prove convincenti".