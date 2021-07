Pioli parla di Kessie: "Sappiamo quanto sia importante per noi. L'ho sentito ed è motivato"

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della nuova annata rossonera, Stefano Pioli ha parlato di tante tematiche tra cui Franck Kessie. Queste le sue parole: "Tutti sappiamo quanto sia importante Franck e quanto lui sia felice di stare al Milan. Franck è cresicuto tanto, così come tanti suoi compagni. Kessie ha dato tanto, ma può crescere ancora tanto. Sappiamo tutti quanto sia importante per noi. L'ho sentito spesso questa estate, è sereno e motivato, tornerà forte come prima".