Pioli: "Siamo cresciuti tanto con Ibra, ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza di lui"

In merito al derby senza Ibrahimovic, Stefano Pioli ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "Una partita importantissima, ma ne abbiamo vissute tante altre come l'ultima a Bergamo, quella a Torino contro la Juve... che manchi Zlatan dispiace. Siamo cresciuti tanto con Zlatan e ora dobbiamo dimostrare di essere forti anche senza di lui. Dobbiamo avere quella forza di volontà soprattutto nei momenti delicati delle nostre stagioni".